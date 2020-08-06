شكرا لقرائتكم خبر عن يحدث في الـ«إيجبشن ليج».. ودية غدًا بين الإنتاج ونادي مصر رغم تأجيل مواجهتهم بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

في مفارقة غريبة، أعلن ناديا الإنتاج الحربي واف سي مصر، خوض مباراة ودية غدًا على ارض ملعب المصانع الحربية، استعدادًا لعودة الدوري الممتاز، رغم تأجيل المباراة الرسمية التي كان مقرر لها نفس التوقيت.

وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، قد قررت تأجيل مباراة الفريقين معًا في الدوري الممتاز، بسبب وجود إصابات عديدة بين اللاعبين والجهاز الفني للفريقين، ولم يتم تحديد موعدًا لهذه المباراة.

وعلى الرغم من اعلان مسؤولي الناديين من قبل عن وجود اصابات عديدة بين افراد الأجهزة الفنية واللاعبين، تم الاتفاق على مباراة ودية غدًا بينهما.