شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد لـ«مصطفي محمد»: كرة القدم غدارة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه إبراهيم سعيد، نجم الزمالك والأهلي السابق، نصيحة إلى مصطفي محمد، مهاجم القلعة البيضاء، بضرورة التركيز خلال الفترة المقبلة وخاصة داخل المستطيل الأخضر.
وقال هيما في برنامج «البريمو»، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة «Ten»: «مصطفي محمد كان بعيدا عن التركيز في مواجهة المصري، وهذا ظهر خلال عرضية محمد عبدالشافي وكان على الأقل يجب أن يسجل هاتريك خلال المباراة».
وأضاف: «مصطفي عندما يركز يكون من أفضل اللاعبين داخل الملعب، ويجب أن يتعلم من أخطائه، وأقول له أن كرة القدم غدارة».
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