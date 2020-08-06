شكرا لقرائتكم خبر عن أجايي: سعيد بمرور 4 سنوات على وجودي في الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر جونيور أجايي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بمرور 4 سنوات على وجوده في صفوف الفريق، معربًا عن أمله في مواصلة مسيرته بقميص النادي الأهلي لسنوات قادمة.

وأضاف أجايي بأنه سعيد بالوجود داخل صفوف النادي الأهلي، أكبر أندية إفريقيا، وما يتمتع به من منظومة احترافية، بالإضافة للدعم الجماهيري الكبير، الذي يقدمه جمهور النادي لكل عناصر الفريق، ويتمنى أن يرد جميل هذا الجمهور العظيم بالمساهمة في حصد كل الألقاب.

يذكر أن جونيور أجايي انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الخامس من أغسطس 2016، وخاض 126 مباراة رسمية بقميص الأهلي في مختلف البطولات، سجل 35 هدفا وأسهم في 24 هدفا.

ويستعد الأهلي بشكل مكثف لاستكمال مباريات بطولة الدوري إلى جانب دوري أبطال إفريقيا.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة مساء اليوم الخميس، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة.

‏‎هذا ويواجه الأهلي نظيره إنبي مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي، في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

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