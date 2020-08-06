حمدي فتحي: جاهز لمواجهة إنبي.. وأتمنى التتويج بكل البطولات

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حمدي فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزيته للمشاركة في المباريات المقبلة في بطولة الدوري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا.
وأضاف أن المسحة التي أجراها جاءت سلبية ولا يعاني من أي أعراض، وعاد بالفعل للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق.
واختتم حمدي فتحي حديثه معربًا عن أمله أن يكون التوفيق حليف الفريق في الفترة المقبلة، وأن يسهم رفقة زملائه في حصد بطولة دوري أبطال إفريقيا وكل البطولات، لإسعاد جمهور الأهلي الذي لا يتوقف عن دعم الفريق.
ويستعد الأهلي بشكل مكثف لاستكمال مباريات بطولة الدوري إلى جانب دوري أبطال إفريقيا.
واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة مساء اليوم الخميس، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة.
هذا ويواجه الأهلي نظيره إنبي مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.
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