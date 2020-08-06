شكرا لقرائتكم خبر عن خلافات فى الأهلى بسبب رغبة «فايلر» فى الدفع بـ«فتحى» أمام إنبى.. و«جمعة» يطلب تحديد مصيره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، على الدفع بأحمد فتحى، الظهير الأيمن، خلال مباراة الفريق فى الدورى الممتاز والتى ستبدأ بمواجهة إنبى، بعد غد الأحد، وذلك بسبب كثرة الإصابات التى واجهت الفريق الفترة الأخيرة، منها إصابة سعد سمير ورامى ربيعة.

ووفقًا لمصدر داخل الجهاز الفنى، طلب عدم نشر اسمه، فإن فايلر رفض تنفيذ رغبة لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بعدم الاستعانة بفتحى باعتبار أنه وقّع لبيراميدز ولن يستمر مع النادى بنهاية الموسم الجارى ورفض فكرة التراجع عن توقيعه لبيراميدز خلال الفترة الماضية.

وأكد المصدر أن أحد أعضاء لجنة التخطيط تحفظ على قرار «فايلر» بالاستعانة باللاعب باعتبار أنه يخالف تعليمات النادى بالاعتماد عليه، لافتًا إلى أن الفريق لن يقف على أى لاعب ويجب على المدير الفنى أن يجد بدلاء حتى يستعين بهم فى المرحلة المقبلة.

يأتى هذا فى الوقت الذى طلب فيه صالح جمعة، لاعب الوسط المهاجم، من سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، مخاطبة الجهاز الفنى حول إمكانية مشاركته فى المباريات المقبلة والاستعانة به بشكل أساسى حتى يكون على دراية بمصيره بالفريق خلال المرحلة المقبلة.

فيما بدأ «فايلر»، المدير الفنى، فى مشاهدة عدد من مباريات إنبى فى الدورى الممتاز خلال الفترة التى سبقت توقف النشاط الكروى من أجل تحديد خطة اللعب التى سيعتمد عليها خلال مواجهة الفريق البترولى، لاسيما أن الجهاز الفنى يرغب فى تقديم عروض قوية والاطمئنان على مستوى اللاعبين قبل مواجهة الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى الأبطال.

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