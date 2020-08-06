شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور يجتمع مع كارتيرون بعد مواجهة الاتحاد في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، جلسة مع باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق عقب انتهاء مباراة الفريق مع الاتحاد السكندري.

ويلتقي الزمالك، مع الاتحاد، «الاثنين» بملعب الجيش بمدينة برج العرب بالأسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر للدوري.

وسيتم خلال الجلسة، حسم العديد من الملفات، الخاصة بالفريق الأول.

وستضمن الجلسة مناقشة ملف الصفقات الجديدة، وملف المعارين، وكذلك ملف دوري رابطة الابطال الافريقي، وبحث سبل دعم الفريق.