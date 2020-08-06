شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور يجتمع مع كارتيرون بعد مواجهة الاتحاد في الدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، جلسة مع باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق عقب انتهاء مباراة الفريق مع الاتحاد السكندري.
ويلتقي الزمالك، مع الاتحاد، «الاثنين» بملعب الجيش بمدينة برج العرب بالأسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر للدوري.
وسيتم خلال الجلسة، حسم العديد من الملفات، الخاصة بالفريق الأول.
وستضمن الجلسة مناقشة ملف الصفقات الجديدة، وملف المعارين، وكذلك ملف دوري رابطة الابطال الافريقي، وبحث سبل دعم الفريق.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
94,875
-
تعافي
47,182
-
وفيات
4,930
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضي منصور يجتمع مع كارتيرون بعد مواجهة الاتحاد في الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.