شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يرفض سياسة الدور بين الحراس في الدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الاول بنادي الزمالك، فكرة تطبيق سياسة الدور، بين حراس الفريق الأربعة، في مباريات الدوري الممتاز.
وعقد المدير الفني، جلسة مع رباعي الحراس، شدد عليهم ان المشاركة ستكون، للاجهز فنياً وبدنياً.
وعرض محمد صبحي، فكرة اشراكه مع زملائه بالتناوب، في مباريات الدوري، حتي يكون جاهز للمشاركة مع منتخب الشباب خلال الفترة المقبلة.
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