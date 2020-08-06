شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أيام تفصل «بن شرقي واوناجم» عن المباريات الرسمية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، برنامج خاص للثنائي، اشرف بن شرقي، ومحمد اوناجم مدته عشرة أيام.
ويسعي كارتيرون، للإرتقاء بالمستوي الفني والبدني، للثنائي والوصول بهما لفورمة المباريات، ليكونوا جاهزين بعده للمشاركة في المباريات الرسمية للفريق.
وانتظم بن شرقي واوناجم، في معسكر الفريق في برج العرب، بالأسكندرية، بعد عودتهما إلى القاهرة قادمين من المغرب.
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