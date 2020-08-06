شكرا لقرائتكم خبر عن إجازة 24 ساعة للاعبي الزمالك بعد مواجهة المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، منح المجموعة الأساسية التي ستشارك امام المصري، راحة سلبية، 24 ساعة.

ويخشي المدير الفني، تعرض اياً منهم لإصابة قد تبعده عن المشاركة في مواجهة الاتحاد السكندري.

ويلتقي الزمالك، مع الاتحاد السكندري، «الأثنين»، على ملعب ستاد الجيش، ببرج العرب بالأسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر لمباريات الدوري.