شكرا لقرائتكم خبر عن الطبيب الألماني يحسم مصير مشاركة «عبدالعزيز» أمام الرجاء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقرر سفر محمود عبدالعزيز، لاعب الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك إلى المانيا، للعرض على الطبيب الألماني الذي اجري له جراحة الصليبي.
وسيحسم الطبيب، رأيه في مدي إمكانية الدفع باللاعب، في مباراة إياب الدور قبل النهائي، لدوري رابطة الأبطال الإفريقي، المقررة منتصف شهر أكتوبر المقبل.
وأثبتت الاشعة التي اجراها عبدالعزيز، مؤخراً تماثله للشفاء، وتخلصه من كافة الألام التي كانت تحاصره عقب اجراء جراحة الصليبي، فضلاً عن وصوله لفورمة بدنية عالية، بسبب التزامه بالبرنامج البدني المعد له من قبل الجهاز الطبي.
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