شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. هدرسفيلد يطالب بعودة رمضان صبحي.. واللاعب خارج حسابات الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

طالب فريق هدرسفيلد الإنجليزي، نظيره النادي الأهلي، بضرورة عودة لاعبه رمضان صبحي إلى انجلترا قبل يوم 12 أغسطس الجاري للإنتظام مع الفريق استعدادًا للموسم المقبل.

وعلمت «المصري اليوم» من مصادر خاصة أن سيد عبدالحفيظ أبلغ المدير الفني رينيه فايلر، بطلب فريق هدرسفيلد بعودة الفريق، وخروجه من حسابات الأهلي الفترة المقبلة، تجنبًا لتوقيع عقوبات على النادي حال اشراكه في المباراة المقبلة أمام إنبي في الدوري الممتاز.

وعلمت «المصري اليوم» أيضًا أن هدرسفيلد وصل إليه عرضًا كبيرًا للاعب رمضان صبحي لم يكشف عنه بعد، وطالب بضرورة عودة اللاعب لدراسة العقد.