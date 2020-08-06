شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل إشبيلية وليفركوزن لدور ربع نهائي الـ«يوروبا ليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق إشبيلية الإسباني على فريق روما الإيطالي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب «إم إس في أرينا» بألمانيا، ضمن مباريات دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي، حيث أُقيمت المباراة نظام المباراة الواحدة بسبب وباء كورونا.

وأحرز أهداف الفريق الإسباني، اللاعب «سيرخيو ريجيلون» في الدقيقة 22، فيما عزز هذا التقدم اللاعب «يوسف النصيري» في الدقيقة 44 من الشوط الأول، ليستمر بعدها تقدم إشبيلية في الشوط الثاني، دون تسجيل فريق روما أي هدف في المباراة.

وبهذة النتيجة يصعد الفريق الأندلسي لدور ربع النهائي من «اليوروبا ليج»، فيما ودع فريق الذئاب الإيطالية روما البطولة، من الدور ثمن النهائي.

على الناحية الأخرى، فاز فريق بايرن ليفركوزن الألماني على فريق جلاسكو رينجرز الأسكتلندي، على ملعب «باي أرينا» معقل فريق ليفركوزن بنتيجة هدف مقابل لاشئ في مباراة الإياب التي جمعت الفريقين ضمن بطولة الدوري الأوروبي، فيما كانت انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.