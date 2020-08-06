شكرا لقرائتكم عدلى القيعى: عودة الدورى في مصلحة جميع الفرق وليس الأهلى فقط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المهندس عدلى القيعى، أن عودة بطولة الدورى من جديد في مصلحة الفرق التي تشارك في البطولات الأفريقية والعربية وليس من مصلحة الأهلى فقط.

وقال عدلى القيعى فى برنامج "ملك وكتابة" المذاع على قناة الأهلى: "عودة الدورى من مصلحة الأهلى والزمالك وبيراميدز لأنهم بيشاركوا في بطولات أفريقية والأندية المنافسة لهم رجع دوريتهم ويحتاجون احتكاكات قوية قبل المباريات المهمة، وكذلك الإسماعيلى الذى يلعب في البطولة العربية".

وتابع عدلى القيعى: "عودة الدورى مش مصلحة الأهلى فقط، ولو الأهلى السبب في عودة الدورى يبقى كتر خيره، وأفضل رد على رافضى عودة الدورى أن الدورى رجع حاليا بمباراة الزمالك والمصرى وده أكبر رد عليهم".

وأضاف عدلى القيعى: أن ما يملكه جماهير الأهلى لا يملكه أي جمهور آخر، والنادى الوحيد الذى حصل على رخصة الأندية الاحترافية هو الأهلى والذى له ميزانية خاصة بكرة القدم، وتخطت ميزانيته الـ2 مليار جنيه".

Advertisements

وردا على مصطفى يونس، قال عدلى القيعى: "أبناء الأهلى هى التى تساهم فى رفعة الأهلى، والتى وضعت الأهلى فوق الجميع، ومحمود الخطيب جاء الأهلى تحت 18 سنة وساهم فى الألقاب والتتويجات ولم يسيء للأهلى في أي وقت".

أضاف عدلى القيعى: "دائما الأهلى يضم النجوم المميزين فى ظل عملية الاحتراف، فكل لاعب يحترم الأهلى ويضع مصلحة الأهلى فوق مصالحته فهو ابن النادى، ومفيش لاعب بيمن على الأهلى، فالأهلى هو مهندس الصفقات، هو صاحب البطولات وصاحب الفضل على جميع لاعبيه، ولكن كيف تكون ابن النادى وتسيء للنادى ورموزه".

وتابع عدلى القيعى: "أن ابن النادى هو الذى لا يسيء مهما علم من أسرار ولا يبوح بها احتراما لكيان النادى، وأتمنى ألا يكون عرض مصطفى يونس بوجود قطعة أرض فى القاهرة لبناء مدينة الأهلى واستاد الاهلى، اللى متوفقش عليه يكون سبب خلافه مع الأهلى وسبب هجومه على مجلس الإدارة".