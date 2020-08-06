شكرا لقرائتكم مباراة رمضان صبحي مع الأهلي = 3 مليون و700 ألف جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي إسلام صادق، مطالبة فريق هدرسفيلد الإنجليزي، نظيره النادي الأهلي، بضرورة عودة لاعبه رمضان صبحي إلى انجلترا قبل يوم 12 أغسطس الجاري للإنتظام مع الفريق استعدادًا للموسم المقبل.
وقال صادق فى تصريحات تليفزيونية: "بعد إخطار هيدريسفيلد لرمضان صبحي بضرورة السفر لانجلترا والتواجد في التدريبات بعد 4 أيام، يكون رمضان لعب مع الاهلي 9 مباريات مقابل مليون و600 الف استرليني حوالي 34 مليون جنيه مصري".
وأضاف: "المباراة تقف على الأهلي بـ3 مليون جنيه و700 الف جنيه إضافة إلى راتب اللاعب، إضافة إلى أنه خلال فترة الاعارة حقق رمضان صبحي صفر بطولات ولم يسجل أو يصنع أي هدف مؤثر في دوري ابطال افريقيا".
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