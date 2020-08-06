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وزير الرياضة يشهد مباراة الأهلي وانبي الأحد المقبل بعد استئناف الدوري

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جدة - عمرو شويل استكمالاً لمتابعته للاجراءات الاحترازية المطبقة للوقاية من فيروس مع عودة النشاط الرياضي، واستئناف منافسات لكرة القدم، يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يوم الأحد المقبل المباراة المقرر إقامتها بين الاهلى وانبي ضمن منافسات بطولة الدوري. 

 

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ومن المزمع أن يعقد وزير الشباب والرياضة اجتماعاً مع اللجنة التنفيذية المشكلة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل الأندية والهيئات الشبابية والرياضية؛ لاستعراض أخر التطورات في هذا الشأن، وتطبيق الاشتراطات والاحتياطات الصحية من قبل الاتحادات  على صعيد مختلف المنافسات ومنها الدوري المصري لكرة القدم. 

 

وكان الدكتور أشرف صبحي قد شهد مباراة الزمالك والمصري التي أقيمت مساء اليوم الخميس في ستاد برج العرب بالإسكندرية في

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