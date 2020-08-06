شكرا لقرائتكم كارتيرون: علينا الدفاع عن ألوان الزمالك بعد قرار استكمال الدوري.. ونحاول تجهيز فتحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك أن الأبيض استحق الفوز خاصة مع الفرص الكبيرة التي اتيحت لنا امام المصري.

قال كارتيرون: طالما اخذنا القرار باستكمال الدوري لابد أن ندافع عن ألوان الفريق ونلعب للمنافسة لإسعاد الجماهير وهدفنا واحد هو التأهل للنسخة المقبلة في دوري ابطال افريقيا.

يؤمن بأن الأداء لم يكن مرضيا في نهاية المباراة وكان بالإمكان تسجيل هدف من هجمة مرتدة وسعيد بالمكسب والمعسكر، وأهديه لجماهير النادي ومرتضي منصور.

استطرد: مصطفي فتحي لاعب موهوب للغاية ولكنه كان يعاني من بعض الإصابات الخفيفة ونحاول تجهيزه حتي يكون معنا الموسم بالكامل.

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أوضح: سأحدد مدي امكانية اشرف بن شرقي واوناجم وفقا لمدي جاهزيتهما في التدريبات، وتغيير طريقة اللعب في نهايتها بسبب ظروف المبارة وهيقابلنا مباريات لازم هيكون في تغيير في الطريقة ولعبت ب٤/٣/٣ في نهاية لقاء المصري حتي أغلق المساحات أمامهم

وأعرب عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على المصري في في اول مواجهة بعد عةدة الدوري، والمؤجلة من الأسوع الرابع عشر من عمر الدوري.

قال كارتيرون خلال الؤتمر الصحفي: سعيد بالروح التي ظهر عليها اللاعبين خاصة اننا واجهنا فريق يجيد الدفاع ، مشددا على أن الخروج بالثلاث نقاط مهمين في طريق البحث عن مقعد التأهل لدوري ابطال افريقيا في نسختها المقبلة.

تابع: الناشئين في الزمالك مستواهم قريب من لاعبي الدرجة الأولي وطارق حامد كان يشكو من مشاكل في الحوض وعاد الي المعسكر وكذلك يوسف اوباما سيعود غدا للمعسكر بعد فحص اصابته في العضلة الامامية بالقاهرة.

استطرد: بن شرقي واوناجم سيشاركان في المران بداية من الغد وهذه أمور مبشرة للغاية قبل خوض المنافسات القادمة.