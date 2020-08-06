شكرا لقرائتكم أمير مرتضي: مستوى الزمالك سيتحسن مع عودة المصابين والموقوفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثنى أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك عن رضاه بالمستوى الذي ظهر عليه فريقه في مباراته أمام المصري والفوز عليه بهدف نظيف.

قال المشرف على الكرة بالزمالك أن البداية الموفقة والخروج بالثلاث نقاط كانت مهمة، مشددا على أن الأداء كان مرضيا بالنسبة لنا.

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شدد على أن المستوي سيتحسن مباراة بعد الأخري وكذلك مع عودة اللاعبين المصابين وانتهاء الايقافات على البعض الآخر.

يرى أن جدول الدوري مضغوطا ولسنا راضيين عنه ولكن لن نفعل اي شئ يضر الفريق قبل مباريات دوري ابطال افريقيا.