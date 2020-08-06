شكرا لقرائتكم حسام أشرف: سعيد بمشاركتي الأولى مع الزمالك والـ3 نقاط أهم ما في مباراة المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب حسام أشرف لاعب الزمالك الصاعد عن سعادته بمشاركته الولى مع الفريق الأبيض بعدما شارك أساسيا في مباراة المصري وظهر بمستوى طيب في المباراة التي حقق خلالها فريقه الفوز بهدف نظيف.

وعلق أشرف على مشاركته الأولى قائلا: "الحمد لله سعيد بمشارك الولى مع الزمالك وتحقيق الفوز والثلاث نقاط باعتبارها الأهم لأنها تأتيت بعد فترة صعبة لظروف توقف المسابقة والمكوق في المنزل، ولكن الاستعدادات القوية خلال الفترة الماضية عوضتنا عن فترة كورونا.

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تابع: كل اللاعبين شجعوني وآخرهم أحمد سيد زيزو الذي دعمني منذ يومين وقال لي "شد حيلك وساعدني تشجعيع اللاعبين الكبار وحفزوني قبل اللقاء وخاصة اول لقاء رسمي لي".

أشار: "كان هناك تعليمات خاصة لي من كارتيرون والحمد للله قمت بتنفيذ ما طلب".