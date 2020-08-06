شكرا لقرائتكم كارتيرون: سعيد بروح لاعبي الزمالك والـ3 نقاط مهمين لتأمين مقعد دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على المصري في في اول مواجهة بعد عةدة الدوري، والمؤجلة من الأسوع الرابع عشر من عمر الدوري.

قال كارتيرون خلال الؤتمر الصحفي: سعيد بالروح التي ظهر عليها اللاعبين خاصة اننا واجهنا فريق يجيد الدفاع ، مشددا على أن الخروج بالثلاث نقاط مهمين في طريق البحث عن مقعد التأهل لدوري ابطال افريقيا في نسختها المقبلة.

تابع: الناشئين في الزمالك مستواهم قريب من لاعبي الدرجة الأولي وطارق حامد كان يشكو من مشاكل في الحوض وعاد الي المعسكر وكذلك يوسف اوباما سيعود غدا للمعسكر بعد فحص اصابته في العضلة الامامية بالقاهرة.

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استطرد: بن شرقي واوناجم سيشاركان في المران بداية من الغد وهذه أمور مبشرة للغاية قبل خوض المنافسات القادمة، مشيرا إلى أن سيكمل العمل خلال الفترة القادمة والنتائج ستكون جيدة وأشكر الجهاز الطبي علي المجهود الذي قام به في فترة الاعداد وخرجنا باقل عدد من الاصابات.

يرى أن مستوى حسام اشرف واسامة فيصل قريب جدا من لاعبي الدرجة الأولي وسعيد بمستواهم، وحسام اشرف لديه موهبة كبيرة وأطالبه باستغلال امكانياته، مشددا على أنه لا يخشي الدفع بأي ناشئ ولديه ثقة في اللاعبين ومن يقول ليس لديهم خبرات فسؤالي لهم متى سيحصلوا على هذه الخبرة ؟ ولابد من أشراكهم في المباريات من اجل اكتساب الخبرات.