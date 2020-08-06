شكرا لقرائتكم علاء عبد العال: كلية الشرطة منعتنى من استكمال مشوارى مع الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد علاء عبد العال مدرب الداخلية السابق، أن الالتحاق بكلية الشرطة منعنى من استكمال مشوارى مع النادى الأهلى بسبب عدم التفرغ.

وقال علاء عبد العال خلال حواره مع هانى رمزى في برنامج "البيت الكبير" المذاع على قناة الأهلى: لعبت في ناشئين حتى سن الـ19 عاما، ولكن التحاقى بكلية الشرطة منعنى من استكمال مشوارى مع الأهلى، لأن الأهلى يحتاج لتفرغ كامل وهذا ما يتعارض مع نظام كلية الشرطة".

وأضاف مدرب الداخلية السابق: "مارست كرة القدم برضو وأنا في كلية الشرطة فلعبت موسما مع طنطا و3 مواسم في السكة الحديد في الممتاز ب، ولعبت سنة مع الترسانة في الممتاز، ولكن وجهت صعوبة في التوفيق بين عملى في الشرطة ولعب الكرة فأنهيت مشوارى مع كرة القدم".

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وعن التدريب، قال علاء عبدالعال: "فكرة التدريب جاءت بالصدفة لأنى أتعينت ضابط في كلية الشرطة نفسها، وكان عندهم فريق ومدربهم سافر فمسكت الفريق شويه كمدرب وأعجبت بالفكرة، فبدأت مع السكة الحديد ومن ثم فريق ناشئى الشرطة وغلبت الأهلى والزمالك في الناشئين، على الرغم من أن فريق الزمالك كان يضم في ذلك الوقت شيكابالا وأحمد غانم سلطان".

وأكد علاء عبد العال: أن التدريب في الممتاز أسهل من التدريب في الممتاز ب، لأن في الممتاز ب تواجه صعوبات كبيرة ولا تعرف عن منافسينك أي شى لعدم إذاعة المباريات، على عكس الدورى كل الفرق بتكون دارسها وشايفها، ولكن الإمكانيات بتفرق كتير بين الأندية".