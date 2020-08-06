شكرا لقرائتكم من النهاردة مافيش تباعد.. كل اللعيبة مسافة مترين إلا الزمالك "مافيش شبرين" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رغم إجراءات التباعد والقرارات الاحترازية المتبعة داخل الملاعب تزامنا مع عودة الدورى، إلا أن بعض لاعبى الزمالك، تصرفوا وكأنهم على سجيتهم بالجلولس جوار بعضهم البعض.

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك والمصري بالتعادل السلبي في المباراة التي انطلقت في الثامنة مساء اليوم ضمن مؤجلات الجولة الـ14 والتى تقام على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية ويحتل الأبيض المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة بعدما خاض 16 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 16 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 22 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي: محمد أبو جبل في حراسة المرمي، أمامه الرباعي حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي، وفي الوسط فرجاني ساسي ومحمد حسن، والثلاثي في وسط الهجوم أحمد سيد زيزو وحسام أشرف وإسلام جابر، وفي الهجوم مصطفي محمد.

بينما جاء تشكيل المصري :

حراسة المرمي: أحمد مسعود.

خط الدفاع: كريم العراقي، إسلام أبو سليمة، عمرو موسي، بهاء مجدي.

خط الوسط: محمد جابر، فريد شوقي، عمرو موسي، حسن علي، احمد شوشة.

خط الهجوم: محمود وادي.

بدأت مباراة الزمالك والمصري بهجوم من فريق المصري عن طريق كريم العراقي الذى وصل لمنطقة جزاء الزمالك وسدد كرة ضعيفة تخرج بجوار القائم الأيمن لأبو جبل.

تعود السيطرة للاعبي الزمالك ويستحوذ لاعبي الزمالك على مجريات المباراة لكن دون خطورة على مرمي أحمد مسعود حارس الزمالك.

ويعتمد لاعبو المصري على الهجمات المرتدة واستغلال سرعة محمود وادي لكن ينجح محمود علاء مدافع الزمالك والونش في إنهاء هذه الهجمات.

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في الدقيقة 13 أول هجمة خطيرة للزمالك يتصدى لها مصطفى محمد برأسه يخرجها أحمد مسعود ببراعة لركنية.

وفى الدقيقة 14 عرضية من حازم إمام تصل لمصطفي محمد يسددها بعيدة عن المرمى.

ينشط بعدها لاعبو المصري ويتواجدون في منطقة جزاء الزمالك وينجح محمود علاء في إنقاذ كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء بعد إخراج كرة برأسة لركنية قبل أن تصل لمحمود وادي المنفرد.

يستمر الاستحواذ من قبل لاعبي المصري على مجريات المباراة دون أي استغلال للهجمات التي تتاح لهم، وأيضًا بفضل التمركز الدفاعي للاعبي الزمالك.

يهدأ اللقاء بين الفريقين ويستمر اللعب في وسط الملعب دون أي خطورة على المرميين.

وفي الدقيقة 33 هجمة للمصري يلعبها وادي لكريم العراقي المنفرد داخل منطقة الجزاء لكنها تخرج لضربة مرمي.

وفي الدقيقة 34 عرضية رائعة من محمد عبد الشافي يقابلها مصطفى محمد برأسه تخرج لضربة مرمى.

الدقيقة 35 عرضية رائعة من بهاء نبيل لاعب المصري يقابلها وادي برأسه يخرجها الونش قبل أن تصل لمرمى أبو جبل.

الدقيقة 38 يشهر الحكم محمد عادل إنذار لفرجاني ساسي بعد عرقلته لأحمد ياسر.

يهدأ اللقاء نسبيًا بين الفريقين لعدة دقائق ويستمر اللعب في وسط الملعب ، وينهي بعدها الحكم محمد عادل الشوط الأول بالتعادل السلبي.