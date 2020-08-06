شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى بعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قفز الزمالك للمركز الثانى ، و استمر النادي الأهلي في تصدر جدول بطولة الدوري ، بعد ما شهد اليوم الخميس 6/8/2020 ، إقامة مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة عشر ببطولة الدورى، حيث التقى الزمالك مع المصرى باستاد برج العرب بالإسكندرية .

ويتصدر الاهلي جدول بطولة الدوري برصيد 46 نقطة ، فيما يحتل نادى مصر المركز الأخير برصيد 11 نقطة .

الزمالك يفوز على المصرى ويقفز للمركز الثانى

حقق فريق الزمالك فوزًا ثمينًا على نادى المصرى بنتيجة 1/0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس على استاد برج العرب ، - ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

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محمود علاء يسجل هدف فوز الزمالك على المصرى

أحرز هدف الزمالك محمود علاء في الدقيقة 55 من احداث المباراة ،والتي خاضها الفريق بتشكيل مكون من محمد أبو جبل في حراسة المرمي، امامه الرباعي حازم امام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي ، وفي الوسط فرجاني ساسي ومحمد حسن ، والثلاثي في وسط الهجوم احمد سيد زيزو وحسام أشرف وإسلام جابر، وفي الهجوم مصطفي محمد.

ترتيب الزمالك و المصرى فى جدول الدورى بعد مباراة اليوم

بهذا الفوز يقفز الزمالك مركزين في جدول ترتيب فرق الدورى المصرى ، ليحتل المركز الثانى برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز فى 10 مباريات ، وتعادل فى 4 وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 23 هدفا هدفًا وتلقت شباكه 13 هدفًا فيما يقبع نادى المصرى فى المركز العاشر برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 5 مباريات وتعادل في مثلها ، بينما خسر 7 لقاءات ، سجل لاعبوه 19 هدف ، و اهتزت شباكه بمثلها .