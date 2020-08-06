شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. الـ "فار" ينصف الزمالك أمام المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

لجأ محمد عادل حكم مباراة الزمالك والمصري الي تقنية حكم الفيديو " فار " في احدي الكرات لصالح فريق المصري البورسعيدي ، بعدما طالب لاعبو المصري باللجوء لتقنية الفار واحتساب ركلة جزاء ضد فرجاني ساسي، الا ان الحكم محمد عادل أكد علي قراره باحتساب خطأ علي المصري.

فيما استغل محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك توقف الشوط الثاني من مباراة الزمالك والمصري لشرب المياة، وقام بمداعبة الكرة اثناء جلوسه علي الأرض في لقطة تعد هي الأطرف في المباراة حتي الان.

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واحرز محمود علاء مدافع الزمالك الهدف الأول لفريقه في مرمي المصري بالدقيقة 55 من عمر مباراة الفريقين المقامة حاليا علي استاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الـ 14 للدوري لتصبح النتيجة 1 / 0 للزمالك.

فيما ظهر حسام اشرف لاعب الزمالك الشاب في التشكيل الأساسي لفريقه امام المصري البورسعيدي المقامة حاليا عليس استاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الـ 14 للدوري، وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التشكيل الذي سيخوض به مباراة المصري المقرر انطلاقها في الثامنة مساءا ، ضمن مؤجلات الجولة الـ 14 للدوري ، وجاء التشكيل كالتالي : محمد أبو جبل في حراسة المرمي، امامه الرباعي حازم امام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي ، وفي الوسط فرجاني ساسي ومحمد حسن ، والثلاثي في وسط الهجوم احمد سيد زيزو وحسام أشرف وإسلام جابر، وفي الهجوم مصطفي محمد.

من ناحية اخري عاد طارق حامد لاعب وسط الزمالك، إلي معسكر الفريق حيث تواجد في المقصورة خلال مواجهة المصري لمساندة الفريق بعد نهاية برنامجه التأهيلي الذي خاضه في القاهرة علي أن يستمر اللاعب في معسكر الفريق الممتد حتي مواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها الإثنين المقبل في الدوري.