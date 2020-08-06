شكرا لقرائتكم خبر عن أجاي يتحدث عن تجربة 4 سنوات في أكبر أندية أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى النيجيري جونيور أجايي، لاعب الأهلي سعادته بمرور 4 سنوات على وجوده في صفوف الفريق، معربًا عن أمله في مواصلة مسيرته بقميص النادي الأهلي لسنوات قادمة ، وأضاف أجايي في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي بأنه سعيد بالوجود داخل صفوف النادي الأهلي، أكبر أندية إفريقيا، وما يتمتع به من منظومة احترافية، بالإضافة للدعم الجماهيري الكبير، الذي يقدمه جمهور النادي لكل عناصر الفريق، ويتمنى أن يرد جميل هذا الجمهور العظيم بالمساهمة في حصد كل الألقاب.
يذكر أن جونيور أجايي انضم إلى صفوف الاهلي في الخامس من أغسطس 2016، وخاض 126 مباراة رسمية بقميص الأهلي في مختلف البطولات، سجل 35 هدفا وأسهم في 24 هدفا.
ويستعد الأهلي بشكل مكثف لاستكمال مباريات بطولة الدوري إلى جانب دوري أبطال إفريقيا ، واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة مساء اليوم الخميس، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة.
هذا ويواجه الأهلي نظيره إنبي مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي، في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر أجاي يتحدث عن تجربة 4 سنوات في أكبر أندية أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.