شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. وزير الرياضة يشاهد أولي مباريات الدورى المصري بعد استئنافه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وصل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى إستاد برج العرب بالإسكندرية لحضور مباراة الزمالك مع المصري ضمن منافسات بطولة الدوري العام لكرة القدم، وذلك فى أول مباراة بالدورى بعد استئنافه من التوقف جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.

استقبل أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك وأمير مرتضي منصور المشرف العام علي الكرة بالنادي بجانب مجلس المصري برئاسة سمير حلبية، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي تواجد في مقصورة برج العرب لمتابعة لقاء الزمالك والمصري في افتتاحية عودة الدوري.

وتعود منافسات الدورى المصري العام لكرة القدم وفق اجراءات واشتراطات احترازية، وطبقاً للدليل الاسترشادى الذى أصدرته وزارة الشباب والرياضة بشأن عودة النشاط الرياضي بالاتحادات الرياضية المختلفة، وبعد الانتهاء من كافة الفحوصات والمسحات الطبية للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية للتأكد من سلامتهم، والحفاظ على صحتهم.

وأطمأن وزير الشباب والرياضة على جميع الاجراءات الاحترازية المتبعة قبل انطلاق مباراة الزمالك والمصري من حيث قياس درجة الحرارة، وتطهير الملعب وكافة المناطق التى يتواجد بها اللاعبون، ووجود المراقب الطبي؛ لمتابعة تنفيذ كل الاجراءات والاشتراطات الصحية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي على المتابعة والتنسيق مع الاتحادات الرياضية بشأن عودة المسابقات المختلفة طبقاً للاشتراطات الاحترازية والخطوات التنفيذية التى سبق وأن تم الإعلان عنها، مشيراً أن سلامة وصحة اللاعبين تضعها الوزارة والاتحادات فى صدارة الأولويات، وأنه يتم رصد وملاحظة كافة التطورات، واتخاذ الاجراءات الفورية حال ظهور أى حالات إيجابية.

ولفت وزير الشباب والرياضة إلى النجاح فى عودة النشاط والمسابقات الرياضية المختلفة بالتعاون مع اللجنة الأوليمبية والاتحادات والأندية ومراكز الشباب فى إطار تنفيذ خطة الدولة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وفق الاجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المعمول بها.

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