شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشهد مباراة الأهلي وانبي في الدوري الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استكمالاً لمتابعته للاجراءات الاحترازية المطبقة للوقاية من فيروس كورونا مع عودة النشاط الرياضي، واستئناف منافسات الدوري المصري لكرة القدم، يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يوم الأحد المقبل المباراة المقرر إقامتها بين الاهلى وانبي ضمن منافسات بطولة الدوري.

ومن المزمع أن يعقد وزير الشباب والرياضة اجتماعاً مع اللجنة التنفيذية المشكلة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل الأندية والهيئات الشبابية والرياضية؛ لاستعراض أخر التطورات في هذا الشأن، وتطبيق الاشتراطات والاحتياطات الصحية من قبل الاتحادات على صعيد مختلف المنافسات الرياضية ومنها الدوري المصري لكرة القدم.

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وكان الدكتور أشرف صبحي قد شهد مباراة الزمالك والمصري التي أقيمت مساء اليوم الخميس في ستاد برج العرب بالإسكندرية في أول مباراة بالدوري بعد استئنافه من التوقف جراء انتشار فيروس كورونا.