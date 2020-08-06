شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشهد مباراة الأهلي وانبي في الدوري الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
استكمالاً لمتابعته للاجراءات الاحترازية المطبقة للوقاية من فيروس كورونا مع عودة النشاط الرياضي، واستئناف منافسات الدوري المصري لكرة القدم، يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يوم الأحد المقبل المباراة المقرر إقامتها بين الاهلى وانبي ضمن منافسات بطولة الدوري.
ومن المزمع أن يعقد وزير الشباب والرياضة اجتماعاً مع اللجنة التنفيذية المشكلة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل الأندية والهيئات الشبابية والرياضية؛ لاستعراض أخر التطورات في هذا الشأن، وتطبيق الاشتراطات والاحتياطات الصحية من قبل الاتحادات على صعيد مختلف المنافسات الرياضية ومنها الدوري المصري لكرة القدم.
أكد الدكتور أشرف صبحي على المتابعة والتنسيق مع الاتحادات الرياضية بشأن عودة المسابقات المختلفة طبقاً للاشتراطات الاحترازية والخطوات التنفيذية التى سبق وأن تم الإعلان عنها، مشيراً أن سلامة وصحة اللاعبين تضعها الوزارة والاتحادات فى صدارة الأولويات، وأنه يتم رصد وملاحظة كافة التطورات، واتخاذ الاجراءات الفورية حال ظهور أى حالات إيجابية.
ولفت وزير الشباب والرياضة إلى النجاح فى عودة النشاط والمسابقات الرياضية المختلفة بالتعاون مع اللجنة الأوليمبية والاتحادات والأندية ومراكز الشباب فى إطار تنفيذ خطة الدولة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وفق الاجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المعمول بها.
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