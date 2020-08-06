شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه في لايف ”الخليج 365”: الزمالك يتخذ قرار مفاجئ بشأن مستحقات اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطرت إدارة الكرة بنادي الزمالك، لاعبي الفريق بأنه لن يتم خصم قيمة شهرين من رواتبهم التي تنازلوا عنها خلال فترة التوقف الكروي بسبب فيروس كورونا حيث سيحصل اللاعبين علي كافة مستحقاتهم بعد قرار استكمال المسابقات لهذا الموسم وذلك تحفيزا لهم لتجميع أكبر عدد من النقاط في بطولة الدوري الممتاز والاستعداد الجيد لخوض منافسات دوري أبطال إفريقيا.

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قررت إدارة الزمالك، ترحيل كافة العقوبات المالية التي يتم توقيعها علي اللاعبين إلي نهاية الموسم الحالي حيث سيتم خصم قيمة أي غرامة من نسبة ال٢٥٪؜ الأخيرة حيث تم توقيع عدد من العقوبات في المرحلة الماضية دون الإعلان عنها مع إخطار كل لاعب بالعقوبة وأسبابها وقيمة وفقا للائحة علي أن يتم توقيع كافة الخصومات مع نهاية الموسم وحال نجاح الفريق في التتويج بدوري ابطال افريقيا سيتم دراسة رفع تلك العقوبات عن اللاعبين وهو الشرط الوحيد للتراجع عن العقوبات المالية داخل الفريق.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً بدلاً من الثامنة، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.