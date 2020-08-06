شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الثاني ..75 دقيقة والزمالك يحافظ على التقدم أمام المصري بهدف محمود علاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور 75 دقيقة نجح محمود علاء مدافع الزمالك و أحد نجوم اللقاء في إحراز هدف التقدم لفريقه أمام المصري في المباراة التي إنطلقت في الثامنة مساء اليوم ضمن مؤجلات الجولة الـ 14 والمقامة على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية ويحتل الأبيض المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة بعدما خاض 16 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 16 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 22 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي: محمد أبو جبل في حراسة المرمي، امامه الرباعي حازم امام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي ، وفي الوسط فرجاني ساسي ومحمد حسن ، والثلاثي في وسط الهجوم احمد سيد زيزو وحسام أشرف وإسلام جابر، وفي الهجوم مصطفي محمد. بينما جاء تشكيل المصري :

حراسة المرمي: أحمد مسعود.

خط الدفاع: كريم العراقي، اسلام ابو سليمة، عمرو موسي، بهاء مجدي.

خط الوسط: محمد جابر، فريد شوقي، عمرو موسي، حسن علي، احمد شوشة.

خط الهجوم: محمود وادي.

بدأت أحداث الشوط الثاني بهدوء في دقائقه الاولي من قبل الفريقين قبل أن يضغط لاعبو المصري ويستحوذ على مجريات المباراة ويصل اكثر من مرة لمنطقة جزاء الزمالك لكن دون خطورة على المرمي.

وفي الدقيقة 54 يعود الزمالك للهجوم والضغط على المصري وييلعب حازم إمام كرة عرضية يقابلها مصفطي محمد

الدقيقة 55 ضربة ركنية للزمالك يلعبها حازم إمام وينجح فرجاني ساسي في متابعتها برأسه لتصل لمحمود علاء الذى يسددها قوية في المرمى على يسار مسعود معلنا عن الهدف الأول للقلعة البيضاء.

ينشط لاعبو الزمالك بعدها بعد إحراز الهدف ويندفع لاعبو المصري للهجوم على أمل التعادل لكن دون خطورة في الوقت الذى يلجأ فيه الزمالك للعب على الهجمات المرتدة.

وينجح أحمد مسعود في إنقاذ هجمة خطيرة من مصطفي محمد لمينع الهدف الثاني للزمالك.

الدقيقة 69 نزول محمد عبد الغني مدافع الزمالك على حساب إسلام جابر.

الدقيقة 70 خروج أحمد ياسر لاعب المصري و ينزل أحمد عادل ميسي بدلاً منه ، وخروج محمد جابر و نزول إسلام عطيه .

الدقيقة 72 إنذار لمدافع المصري أحمد شوشة بعد التدخل العنيف مع مصطفي محمد.

الدقيقة 73 نزول محمد عنتر بدلا من حسام أشرف لاعب الزمالك.

يستمر استحواذ لاعبي الزمالك على الكرة وسط الملعب لإضاعة الوقت .

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