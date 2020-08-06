شكرا لقرائتكم خبر عن " مصيلحى" يجتمع بلاعبى الاتحاد لتحفيزهم قبل موقعة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اجتمع محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى بفريق الكرة بكامل هيئته من جهاز فنى ولاعبين بقيادة طلعت يوسف اليوم بمعسكر الفريق ببرج العرب و الذي بدأ أستعداداً لمباراة نادى الزمالك و المقرر لها يوم الاثنين القادم في إطار مباريات الأسبوع الثامن عشر للدوري الممتاز ، فى تمام الساعة التاسعة مساءً علي إستاد برج العرب .

و طالب رئيس النادى اللاعبين ببذل كل ما لديهم من جهد في المباريات القادمة لإسعاد جماهير الثغر العظيمة مؤكداً أن الفريق سيلقى كل الدعم من جماهيره و مجلس إدارة النادى ، للعودة مجدداً للأنتصارات والأداء المتميز الذى قدمه فريق الكرة منذ بداية الموسم .

استقر طلعت يوسف، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، على اختيار 26 لاعباً للدخول فى معسكر وفضل طلعت يوسف ضم الثلاثى نور السيد وأحمد رفعت ورزاق سيسيه لمعسكر الزمالك، رغم عدم مشاركتهم فى اللقاء، لتجهيزهم لمواجهة الجونة المقرر لها 14 أغسطس الجارى. وضمت القائمة كلا من :- حراسة المرمى : عماد السيد - محمود الزنفلى - عمرو خليل - فارس محمجد خط الدفاع : محمود شعبان - أسامة العزب - محمود رزق - محمد أنور - إسلام جمال - السيد سالم - صبرى رحيل - مروان النجار خط الوسط : نور السيد - أحمد نبيل مانجا - خالد الغندور - هشام محمد - مروان عطيه - أحمد راشد - أحمد حجى - عبد الغنى محمد - سمانه خط الهجوم : أحمد الصباحى - خالد قمر - أحمد رفعت - رزاق سيسيه - يوسف حسن ويغيب عن معسكر الفريق أيمن غباشى للإصابة وأنيس سالتو وإيمانويل أكوى والمالى ويلسون لعدم الوصول إلى القاهرة من بلادهم وعمر الميدانى و عادل نيمار لعدم الجاهزية .