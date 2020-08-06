شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الأندية المصرية فى البطولات الأفريقية.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” فى الإنفوجراف التالى مواعيد مباريات الأندية المصرية في البطولات الأفريقية وهى :

مواعيد مباريات الأندية المصرية فى البطولات الأفريقية (1)

مواعيد مباريات الأندية المصرية فى البطولات الأفريقية (2)

مواعيد مباريات الأندية المصرية فى البطولات الأفريقية (3)

مواعيد مباريات الأندية المصرية فى البطولات الأفريقية (4) : -مواعيد ذهاب نصف نهائي دورى الأبطال الوداد المغربى vs الأهلى أحد يومى 25 و26 سبتمبر الرجاء المغربى vs الزمالك أحد يومى 25 و26 سبتمبر Advertisements -مواعيد إياب نصف نهائي الكونفدرالية : -مواعيد إياب نصف نهائي الكونفدرالية الأهلى vs الوداد المغربى أحد يومى 2 و3 أكتوبر الزمالك vs الرجاء المغربى أحد يومى 2 و3 أكتوبر النهائي .. يوم 17 أكتوبر النهائي .. يوم 17 أكتوبر تأهل الأهلى والزمالك يؤكد إقامة المباراة في القاهرة تأهل الوداد والرجاء يؤكد إقامة المباراة النهائية في المغرب تأهل فريق من مصر وآخر من المغرب سيقام النهائي في أرض محايدة مواعيد مباريات الكونفدرالية : مواعيد مباريات الكونفدرالية : بيراميدز vs حوريا كوناكرى الغينى حسنية أغادير المغربى vs نهضة بركان المغربى نهائي الكونفدرالية في المغرب .. يوم 27 سبتمبر

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