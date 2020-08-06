كارتيرون: هدفنا التأهل لدوري الأبطال.. ولم نظهر بشكل جيد لكن فزنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك بأن الفريق سينافس من أجل تحقيق المركز الثاني والتأهل لدوري أبطال إفريقيا، قائلًا أنهم حققوا المطلوب رغم عدم الظهور بشكل جيد أمام المصري، وأكد دعمه للاعبه الشاب حسام أشرف.

وقال كارتيرون في تصريحاته لقناة "الزمالك" عقب الفوز على المصري 1-0: "سعيد بروح اللاعبين، وأشعر أننا كنا جيدين من الناحية البدنية، والمصري فريق جيد للغاية لكننا تمكنا من خلق الفرص بشكل جيد."

وتابع: "لم نكن نعلم حالة اللاعبين قبل المباراة وكيف سيكون الحال على مدار 90 دقيقة، وسعيد بتحقيق الفوز من أجل التقدم للمركز الثاني لنتأهل لدوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل."

وتحدث عن العناصر الشابة في الزمالك، قائلًا: "هناك أكثر من لاعب صاعد خلال المعسكر، وأظهروا مستوى طيب خلال فترة الإعداد، ومن الجيد أننا تمكنا من انهاء المعسكر بدون إصابات كبيرة وأشكر الجهاز الطيب على هذا الأمر."

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أما عن حالة المصابين، والثنائي أشرف بنشرقي، ومحمد أوناجم، فقد قال: "طارق حامد كان يعاني من ألام في عضلة الحوض وهو متواجد معنا في المعسكر، ونفس الأمر بالنسبة لأوباما الذي يعاني من آلام في العضلة الأمامية، وأيضًا بنشرقي وأوناجم سيكونا مع الفريق بداية من غدًا (الجمعة)."

وأضاف: "حسام أشرف ظهر بشكل جيد وأسامة فيصل وعبدالمجيد أيضًا مدافع جيد، وكان من الجيد أن يظهر بشكل جيد لكن كنا نتمنى أن يسدد على المرمى بشكل أكبر، وهذا الأمر يدل على جودة قطاع الناشئين في الزمالك."

وواصل: "حسام وأسامة فيصل تطورا تمامًا وتجاوزا اختبارات عديدة في فترة الإعداد، وحسام حصل على حرية بعض الشيء في إطار بعض التعليمات لكن كان الهدف هو منح فرصة لإظهار قدراته، لقد لعب مباراتين وديتين وسجل فبالتالي يستحق أن يلعب اليوم، والبعض يقول أنه يحتاج لخبرة، لكن الطبيعي أن يلعب ليحصل على الخبرة."

واختتم قائلًا: "بالنسبة لقرار المشاركة، لم يكن بالحسبان اللعب لكن في النهاية تقرر أن نلعب، وبالتالي لابد أن نلعب وننافس باسم الزمالك لكي نشارك في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، هناك أمور بحاجة للعمل عليها لكن في النهاية سعداء بالنتيجة التي حققها الفريق."