صور وفيديو .. محمود علاء يسجل للزمالك ويفتتح أهداف الدوري "بعد كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: سجل محمود علاء مدافع نادي الزمالك أول أهداف فريقه في مباراة المصري بمسابقة الدوري الممتاز. ويلعب الزمالك والمصري ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الموسم الحالي. وافتتح محمود علاء اهداف الدوري بعد توقف طويل بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩). وأحرز محمود علاء هدف الزمالك في الدقيقة 56 من احداث المباراة.

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