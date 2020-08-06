بالصور.. "تعقيم كرة الدوري واجراءات احترازية" بمباراة الزمالك والمصري

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- حازم جوده: شهدت مباراة الزمالك والمصري الظهور الأول للكرة الرسمية للدوري الممتاز الموسم الحالي بملعب استاد الجيش بمدينة برج العرب بمدينة الإسكندرية. ويلعب الزمالك والمصري في افتتاح مباريات استئناف الدوري بعد توقف طويل بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في لقاء مؤجل من الجولة الـ14. Advertisements وقام جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة بتعقيم كرة الدوري قبل انطلاق المباراة. وقام محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم بالاطمئنان على الاجراءات الاحترازية قبل المباراة. وظهر اللاعبون بالـ"كمامات" وأيضا الأجهزة الفنية والإدارية ومسؤولي أمن المباراة بجانب التباعد في المدرجات.

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