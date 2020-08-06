ميدو ينتقد حكم مباراة الزمالك والمصري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

انتقد أحمد حسام "ميدو" لاعب الزمالك ومدربه الأسبق قرار حكم مباراة الزمالك والمصري محمد عادل بعدم طرد محمد حسن لاعب وسط الزمالك.

وكتب ميدو عبر حسابه على "تويتر" "التوازنات بدأت في الدوري المصري من الحكام، محمد حسن كان لازم انذار".

وتابع "‏شوط اول سئ جدا ومش عارف الڤار ازاي ما قالش للحكم ان كرة محمد حسن تستلزم انذار ثاني!!".

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وأضاف "بعض التفاصيل الصغيرة تظلم بعض الاندية ولكن توقعنا بعد وجود الڤار ان تنتهي هذه الاخطاء المتعمدة من الحكام!!".

ويستضيف ملعب برج العرب بمدينة الاسكندرية مباراة الزمالك والمصري المؤجلة من الجولة الرابعة عشر من المسابقة.

وسبق واعتمد الاتحاد المصري لكرة القدم استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد في مباريات الدوري والكأس.