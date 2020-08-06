أجايي: أتمنى رد الجميل لجماهير الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

عبر جونيور أجايي لاعب الأهلي عن سعادته بالاستمرار بين جدران القلعة الحمراء لأربعة مواسم، مشيراً إلى أنه يسعى دائماً لمكافأة الجماهير على دعمهم بمنحهم البطولات.

وانتقل أجايي إلى صفوف الأهلي في أغسطس 2016 ليتمم عامه الرابع في ملعب مختار التتش، بعد خوض 126 مباراة رسمية وتسجيل 35 هدفاً لفريقه.

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وفي تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي قال أجايي :"سعيد بمرور 4 سنوات على انتقالي للأهلي، أتمنى استمرار المسيرة لفترة أطول خلال السنوات المقبلة".

وأتم لاعب الأهلي :"ألعب لأكبر أندية إفريقيا، لدينا منظومة احترافية متكاملة، ودعم جماهير كبير لكل عناصر الفريق، أتمنى رد الجميل لهم بالمساهمة في حصد البطولات".

ويستعد أجايي رفقة فريقه لاستئناف مسابقة الدوري بمواجهة إنبي يوم الأحد المقبل في مباراة مؤجلة من الأسبوع الخامس عشر في المسابقة.