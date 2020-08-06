حمدي فتحي: لا أعانى من أي أعراض وجاهز لمواجهة انبي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365:
صرح حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي بأنه أصبح في كامل الجاهزية لمواجهة انبي بعد التعافي من فيروس كورونا، موضحًا أنه لا يعاني من أي أعراض وأكدت المسحة التي أجراها سلبية العينة.
وأكد فتحي في تصريحاته للموقع الرسمي للأهلي جاهزيته للمشاركة في المباريات المقبلة في بطولة دوري we الممتاز ودوري أبطال إفريقيا.
وأوضح فتحي أن المسحة التي أجراها جاءت سلبية ولا يعاني من أي أعراض، وعاد بالفعل للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق.
وعبر اللاعب حمدي فتحي عن أمله أن يكون التوفيق حليف الفريق في الفترة المقبلة، وأن يسهم رفقة زملائه في حصد بطولة دوري أبطال إفريقيا وكل البطولات، لإسعاد جمهور الأهلي الذي لا يتوقف عن دعم الفريق.
ويلعب الأهلي أمام انبي يوم الأحد المقبل ضمن مؤجلات دوري we الممتاز.
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