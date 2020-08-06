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حمدي فتحي: لا أعانى من أي أعراض وجاهز لمواجهة انبي

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365:

صرح حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي بأنه أصبح في كامل الجاهزية لمواجهة انبي بعد التعافي من فيروس ، موضحًا أنه لا يعاني من أي أعراض وأكدت المسحة التي أجراها سلبية العينة.

وأكد فتحي في تصريحاته للموقع الرسمي للأهلي جاهزيته للمشاركة في المباريات المقبلة في بطولة دوري we الممتاز ودوري أبطال إفريقيا.

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وأوضح فتحي أن المسحة التي أجراها جاءت سلبية ولا يعاني من أي أعراض، وعاد بالفعل للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق.

وعبر اللاعب حمدي فتحي عن أمله أن يكون التوفيق حليف الفريق في الفترة المقبلة، وأن يسهم رفقة زملائه في حصد بطولة دوري أبطال إفريقيا وكل البطولات، لإسعاد جمهور الأهلي الذي لا يتوقف عن دعم الفريق.

ويلعب الأهلي أمام انبي يوم الأحد المقبل ضمن مؤجلات دوري we الممتاز.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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