حمدي فتحي: لا أعانى من أي أعراض وجاهز لمواجهة انبي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365:

صرح حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي بأنه أصبح في كامل الجاهزية لمواجهة انبي بعد التعافي من فيروس كورونا، موضحًا أنه لا يعاني من أي أعراض وأكدت المسحة التي أجراها سلبية العينة.

وأكد فتحي في تصريحاته للموقع الرسمي للأهلي جاهزيته للمشاركة في المباريات المقبلة في بطولة دوري we الممتاز ودوري أبطال إفريقيا.

Advertisements

وأوضح فتحي أن المسحة التي أجراها جاءت سلبية ولا يعاني من أي أعراض، وعاد بالفعل للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق.

وعبر اللاعب حمدي فتحي عن أمله أن يكون التوفيق حليف الفريق في الفترة المقبلة، وأن يسهم رفقة زملائه في حصد بطولة دوري أبطال إفريقيا وكل البطولات، لإسعاد جمهور الأهلي الذي لا يتوقف عن دعم الفريق.

ويلعب الأهلي أمام انبي يوم الأحد المقبل ضمن مؤجلات دوري we الممتاز.