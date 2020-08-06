مصدر لمصراوي: استدعاء هيدرسفيلد لرمضان صبحي "طبيعي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - يلا كورة:

كشف مصدر في النادي الأهلي، إن تحرك نادي هيدرسفيلد الإنجليزي من أجل استدعاء لاعبه رمضان صبحي المُعار إلى صفوف الأهلي طبيعي، فيما كشف المصدر ذاته أنه تم قطع شوط كبير لضم اللاعب بشكل نهائي.

وكان الأهلي قد حصل على خدمات رمضان صبحي على سبيل الإعارة من النادي الإنجليزي في يناير 2019 حتى نهاية الموسم قبل ان يتم تجديد الإعارة لمدة موسم.

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ومنح الفيفا الأندية حق التفاوض مع نظيرتها بشأن العناصر المعارة من أجل تمديد هذه الإعارات لإنهاء الموسم الذي أربكته جائحة فيروس كورونا.

وقال مصدر في النادي الأهلي من خلال تصريحات خاصة لمصراوي: "تحرك النادي الإنجليزي لضم اللاعب أمر طبيعي، لقد قطعنا شوطًا كبيرًا مع النادي الإنجليزي من أجل الحصول على خدمات رمضان صبحي بشكل نهائي."

وحتى الآن تمكن رمضان صبحي في المشاركة في 9 مباريات مع الأهلي بواقع 6 بالدوري الممتاز و3 بدوري أبطال أفريقيا وتمكن من 5 أهداف وصنع هدف أخر.