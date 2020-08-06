الزمالك يخطف فوزاً مهماً أمام المصري ويقفز للمركز الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

القاهرة ـ الخليج 365: حقق الزمالك فوزاً هاماً على حساب نظيره المصري في أول ظهور عقب أزمة فيروس كورونا بهدف سجله محمود علاء في الدقيقة 56 من عمر المباراة.

الزمالك بهذا الفوز رفع رصيده إلى النقطة 34 في المركز الثاني بفارق 15 نقطة عن الأهلي المتصدر.

وإليكم ملخصاً بأحداث المباراة:

شهدت الخمس دقائق الأولى من الشوط سيطرة من لاعبي الزمالك قبل أن يتوقف اللقاء في الدقيقة 6 لعلاج مصطفى محمد الذي تعرض للإصابة في كرة مشتركة مع إسلام أبو سليمة لاعب المصري.

في الدقيقة 14 أرسل زيزو عرضية من يمين الملعب حولها مصطفى محمد برأسه في مرمى المصري ولكن أخرجها أحمد مسعود بصعوبة لركنية.

الدقيقة 15: سدد الونش في مرمى المصري لينقذها أحمد مسعود لتصل لمصطفى محمد الذي أخطأ تصويب الكرة.

وصلنا للدقيقة 30 من عمر الشوط الأول ولازال التعادل السلبي مسيطراً وسط سيطرة من قبل الزمالك

الدقيقة 35 شهدت فرصة خطيرة أيضاً من مصطفى محمد بعدما وصلته عرضية رائعة من محمد عبد الشافي ولكنه حولها دون إتقان أعلى مرمى المصري.

Advertisements

شهدت العشر دقائق الماضية سيطرة متبادلة من قبل لاعبي الفريقين دون أي خطورة.

انتهاء الشوط الأول من عمر المباراة بالتعادل السبي.

في الدقيقة 55 حازم إمام أرسل عرضية جيدة لمصطفى محمد داخل منطقة جزاء الزمالك ولكن أخرجها دفاع المصري لركنية لُعبت فسجل منها محمود علاء الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 56.

الدقيقة 58 جاءت أول خطورة للمصري حين مرت عرضية بهاء مجدي من أبو جبل الذي فشل في إبعادها ليخرجها حازم إمام برأسه لركنية نفذت وأبعدها دفاع الزمالك.

في الدقيقة 70 كاد يُسجل الزمالك الهدف الثاني عن طريق لاعبه مصطفى محمد الذي سدد الكرة برأسه ولكن أنقذها أحمد مسعود وأخرجها ركنية.

في الدقيقة 71: زيزو أرسل عرضية حولها مصطفى محمد برأسه مرت بجانب المصري.

الدقيقة 86: أسامة فيصل حاول مراوغة مدافع المصري قبل أن تصل الكرة لمحمد عبد الشافي ليٍُسددها أعلى العارضة.

الدقيقة 87: المصري رد بكرة خطيرة عن طريق لاعبه زياد فرج ولكن تصويبته لم تصل مرمى الزمالك.

وصلنا للدقيقة 90 ولازال الزمالك متقدم بهدف سجله محمود علاء.