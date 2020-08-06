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بن شرقي وأوناجم يؤازران الزمالك أمام المصري

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تواجد المغربيان محمد أوناجم وأشرف بن شرقي ومحمود عبدالرازق شيكابالا ومصطفى فتحي ومحمد عواد لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بملعب برج العرب في الإسكندرية.
وذلك لمؤازرة لاعبي الزمالك في مواجهة المصري البورسعيدي الجارية الآن ،  في الجولة الرابعة

عشرة المؤجلة من الدوري الممتاز.

كانت نتيجة التعادل السلبي، قد حسمت الشوط الأول ، من مواجهة الزمالك والمصري المقامة بين الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
ونجح لاعبو المصري بقيادة مديرهم الفني

طارق العشري في فرض نتيجة التعادل على الزمالك الأنشط هجومياً خلال مجريات الشوط، من خلال تمركزهم الجيد وتضييق المساحات على لاعبي

الأبيض، إضافة إلى تألق أحمد مسعود حارس المصري الذي أنقذ أكثر من فرصة محققة.
ولم يظهر الفريق البورسعيدي بشكل هجومي خلال الشوط، الذي غلب على لاعبيه خلاله التراجع الدفاعي وعدم التقدم.
 

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