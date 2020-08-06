كارتيرون بدون "كمامة" في مباراة الزمالك والمصري

ظهر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، بدون ارتداء "الكمامة"، خلال متابعته لمباراة فريقه الجارية الآن أمام المصري على ملعب برج العرب بالإسكندرية في أولى مباريات استئناف الدوري.

وأظهرت بعض اللقطات، طاق العشري المدير الفني للمصري، الذي ارتدى الكمامة لكنها اسقطها من على المنطقة المخصصة لها في الوجه.

ويتقدم الزمالك حتى ال، على المصري بعد مرور 70 دقيقة من اللقاء، بعد إحراز هدف التقدم في الدقيقة 55. العرب بالإسكندرية في أولى مباريات استئناف الدوري.وأظهرت بعض اللقطات، طاق العشري المدير الفني للمصري، الذي ارتدى الكمامة لكنها اسقطها من على المنطقة المخصصة لها في الوجه.ويتقدم الزمالك حتى ال، على المصري بعد مرور 70 دقيقة من اللقاء، بعد إحراز هدف التقدم في الدقيقة 55.

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