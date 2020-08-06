محمود علاء يتقدم للزمالك على المصري

تقدم فريق الزمالك على نظيره المصري البورسعيدي بالهدف الأول، خلال اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في أولى مباريات استئناف بطولة الدوري الممتاز بعد فترة التوقف.

جاء الهدف عبر المدافع محمود علاء الذي سدد من داخل منطقة الجزاء كرة استقرت على يسار حارس المصري لتعلن عن هدف أول عند الدقيقة 55.

بالإسكندرية، في أولى مباريات استئناف بطولة الدوري الممتاز بعد فترة التوقف.جاء الهدف عبر المدافع محمود علاء الذي سدد من داخل منطقة الجزاء كرة استقرت على يسار حارس المصري لتعلن عن هدف أول عند الدقيقة 55.

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