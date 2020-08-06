تشجيع جماهيري في ملعب برج العرب عبر مكبرات الصوت

قام ملعب برج العرب بتشغيل أصوات جماهير عن طريق مكبرات الصوت داخل الاستاد.وذلك في تجربه هي الاولي في ظل عدم وجود جماهير نظرا لجائحة كورونا.

ويلتقي الزمالك الآن بنظيره المصري البورسعيدي في أولى مباريات استئناف مسابقة الدوري الممتاز.

كانت نتيجة التعادل السلبي، قد

حسمت الشوط الأول ، من مواجهة الزمالك والمصري المقامة بين الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة 14 للدوري، وأول مباريات عودة الدوري مجدداً بعد قرار الاستئناف.ونجح لاعبو المصري بقيادة مديرهم الفني طارق العشري في فرض نتيجة التعادل على الزمالك الأنشط هجومياً خلال مجريات الشوط، من خلال تمركزهم الجيد وتضييق المساحات على لاعبي

الأبيض، إضافة إلى تألق أحمد مسعود حارس المصري الذي أنقذ أكثر من فرصة محققة.

ولم يظهر الفريق البورسعيدي بشكل هجومي خلال الشوط، الذي غلب على لاعبيه خلاله التراجع الدفاعي وعدم التقدم.

