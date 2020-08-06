اعتمدت قناة النادي الأهلي للمرة الأولى في تاريخ الأعلام الرياضي المصري تكنولوجيا الواقع الافتراضي تحديدا في برنامج السادسة بعد ان أنتقل أحمد سمير مقدم البرنامج من الاستوديو بشكل مباشر إلى النادي الأهلي لاجراء مقابلة مباشرة مع شريف شعبان مراسل القناة للوقوف على حجم استعدادات الفريق الأول لكرة القدم لاستئناف بطولة الدوري ومنافسات دوري أبطال إفريقيا .

ويعد اعتماد تلك التكنولوجيا الحديثة للمرة الاولى في الاعلام الرياضي المصرى انعكاس لحجم التطوير الشامل الذي شهدته قناة النادي الأهلي والذي لم يقتصر على ديكورات الاستوديوهات والخارطة البرامجية ومقدمي البرامج فحسب بل شمل كذلك تكنولوجيا النقل الفريدة والتي تعبر عن ما تملكه قناة النادي الأهلي في الوقت الراهن من امكانيات تكنولوجية ضخمة تتيح لها منافسة كبرى القنوات

وتأتي تلك الخطوة الفريدة للتأكيد على المساهمة الفعالة لقناة النادي الأهلي في تطوير منظومة الاعلام الرياضي المصري بشكل عام واظهاره بالشكل اللائق وللتأكيد كذلك على امتلاك مصر لكوادر وطنية قادرة على تسخير التكنولوجيا وتوطينها والارتقاء بمنظومة الاعلام الرياضي المحلي الى المراتب العالمية في المستقبل القريب.

ويعد اعتماد تلك التكنولوجيا الحديثة للمرة الاولى في الاعلام الرياضي المصرى انعكاس لحجم التطوير الشامل الذي شهدته قناة النادي الأهلي والذي لم يقتصر على ديكورات الاستوديوهات والخارطة البرامجية ومقدمي البرامج فحسب بل شمل كذلك تكنولوجيا النقل الفريدة والتي تعبر عن ما تملكه قناة النادي الأهلي في الوقت الراهن من امكانيات تكنولوجية ضخمة تتيح لها منافسة كبرى القنوات الرياضية العالمية في المستقبل وتعكس كذلك ريادة النادي الأهلي في كافة المجالات الرياضية .وتأتي تلك الخطوة الفريدة للتأكيد على المساهمة الفعالة لقناة النادي الأهلي في تطوير منظومة الاعلام الرياضي المصري بشكل عام واظهاره بالشكل اللائق وللتأكيد كذلك على امتلاك مصر لكوادر وطنية قادرة على تسخير التكنولوجيا وتوطينها والارتقاء بمنظومة الاعلام الرياضي المحلي الى المراتب العالمية في المستقبل القريب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قناة الأهلي تعتمد تكنولوجيا الواقع الافتراضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.