إشبيلية يعبر إلى دور الـ 8 بالدوري الأوروبي على حساب روما

تمكن فريق إشبيلية الإسباني من حسم تأهله إلى دور الـ 8 من بطولة الدوري الأوروبي، عقب تغلبه على نظيره الإيطالي روما بثنائية دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما

مساء اليوم في ألمانيا، في إطار مباريات دور الـ 16 للبطولة.تقدم سيرجيو ريجلون بالهدف الأول لإشبيلية عند الدقيقة 22، قبل أن يضاعف يوسف النصيري النتيجة لروما عند الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بتلك النتيجة التي لم تتغير خلال مجريات النصف الثاني من اللقاء.ومن المنتظر أن يواجه إشبيلية الفريق الفائز من مواجهة أولمبياكوس اليوناني مع وولفرهامبتون الإنجليزي في المرحلة المقبلة.