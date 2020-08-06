مران بدني شاق للاعبي الإسماعيلي

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى مران مسائى شاق ، ضمن برنامج الاعداد للقاء المصرى البورسعيدى منتصف أغسطس الجارى لحساب الجولة الــ19 من عمر بطولة الدورى المحلى.

المران تخلله مجموعة من الحصص البدنية ، قبل أن يشمل

على عدد من الجمل الفنية والتكتيكية أبرزها سبل إنهاء الهجمات بنجاح تحت الضغط.وحرص المدير الفنى ديديه جوميز على استغلال العرضيات والتسديدات باعتبارهما ابرز الحلول لترجمة الفرص إلى أهداف ، واختتم المران بتقسيمة حماسية تم إيقافها عدة مرات من أجل اصلاح الأخطاء.وعلى هامش المران ، تعرض أحمد أيمن ظهير الفريق وعماد حمدى لاعب الوسط لكدمة خفيفة فى وجه القدم إلا أنها لم تمنعهما من المشاركة بالتدريبات.وخاض محمد الضرف لاعب الوسط الشاب تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبى.