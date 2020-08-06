خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى مران مسائى شاق ، ضمن برنامج الاعداد للقاء المصرى البورسعيدى منتصف أغسطس الجارى لحساب الجولة الــ19 من عمر بطولة الدورى المحلى.
المران تخلله مجموعة من الحصص البدنية ، قبل أن يشمل
وحرص المدير الفنى ديديه جوميز على استغلال العرضيات والتسديدات باعتبارهما ابرز الحلول لترجمة الفرص إلى أهداف ، واختتم المران بتقسيمة حماسية تم إيقافها عدة مرات من أجل اصلاح الأخطاء.
وعلى هامش المران ، تعرض أحمد أيمن ظهير الفريق وعماد حمدى لاعب الوسط لكدمة خفيفة فى وجه القدم إلا أنها لم تمنعهما من المشاركة بالتدريبات.
وخاض محمد الضرف لاعب الوسط الشاب تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبى.
كانت هذه تفاصيل خبر مران بدني شاق للاعبي الإسماعيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.