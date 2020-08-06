اشبيلية يقصي روما بأقل مجهود ويبلغ ربع نهائي الدوري الأوروبي

بأقل مجهود اشبيلية الاسباني يُقصي روما الايطالي من دور الستة عشر بالدوري الأوروبي “يورباليج” ويبلغ ربع النهائي، بعدما تغلب عليه بهدفين نظيفين، خلال المباراة التي جمعتهم مساء اليوم الخميس 6 أغسطس 2020، على ملعب (إم إس في أرينا) بألمانيا.

وجاء هدفا المباراة في الشوط الأول، حيث افتتح سيرخو ريجيلون النتيجة لمصلحة الفريق الأندلسي في الدقيقة 22، قبل أن يضيف النجم المغربي يوسف النصيري الهدف الثاني في الدقيقة 44.

وسيتقابل اشبيلية، الذي انتصر في مواجهة من مباراة واحدة أقيمت في ألمانيا بعد إلغاء مباراة الذهاب في بداية جائحة فيروس كورونا، مع أولمبياكوس أو ولفرهامبتون واندرارز يوم الثلاثاء.

تقدم فريق المدرب يولن لوبتيجي بتسديدة أرضية للاعبه ريجيلون مرت من بين ساقي حارس روما.

وبدا أن روما، الذي احتل المركز الخامس في إيطاليا بعد فوزه بسبع من آخر ثماني مباريات، في طريقة للعودة في النتيجة قبل أن يجهز عليه اشبيلية بالهدف الثاني.

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وأحبط الفريق الإسباني هجمة لروما قبل أن يسجل الهدف الثاني عبر النصيري بعد مجهود رائع من لوكاس أوكامبوس قبل الاستراحة.

وأنهى روما المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه جيانلوكا مانشيني في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء.

وكان مقررا أن تجرى مباراة الفريقين في مارس الماضي، لكنها تأجلت بسبب فيروس كورونا المستجد، التي تسببت في تعليق فعاليات البطولة بأكملها، ليقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إقامتها في ملعب محايد ومباراة واحدة فاصلة، بدلا من إقامتها من مباراتي ذهاب وعودة على ملعبي الفريقين، كما كان مقرر لها بسبب ضيق الوقت.

وسيقام دور الثمانية من الدوري الاوروبي في أربع مدن ألمانية في إطار بطولة مصغرة بينما سيقام النهائي في 21 اغسطس في كولونيا.

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