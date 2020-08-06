بلدغة محمود علاء الزمالك ينتزع ثلاث نقاط غالية من المصري البورسعيدي، خلال المباراة التي جمعتهم مساء اليوم الخميس 6 اغسطس 2020، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري المصري الممتاز.

استقبل ملعب برج العرب مباراة “الزمالك والمصري” في أولى مباريات الفريقين بعد توقف دام لأكثر من 4 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 31 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري، بعدما خاض 17 مباراة، فيما تجمد رصيد المصري عند 20 نقطة في المركز العاشر بعدما خاض نفس العدد من المباريات.

بدأت المباراة بضغط قوي من جانب الزمالك، الذي دخل المباراة برغبة تسجيل هدف مبكر وإرباك حسابات المصري.

وفي الدقيقة 12 جاءت أول فرصة خطيرة في المباراة، حينما أرسل التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، كرة عرضية من الجهة اليسرى ليوجهها مصطفى محمد بضربة رأس في تجاه الشباك لكن أحمد مسعود حارس المصري تصدى لها وأبعد الخطر عن فريقه.

ودخل المصري في أجواء المباراة بعد تلك الفرصة، حيث حاول أحمد ياسر لاعب الفريق تشكيل خطورة على مرمى الزمالك في الدقيقة 14، لكن المدافع المخضرم محمد عبد الشافي أبعد الخطر عن مرمى فريقه.

وأضاع مصطفى محمد فرصة التقدم للزمالك في الدقيقة 35، حينما تلقى كرة عرضية من عبد الشافي، لكنه وجهها بضربة رأس ضعيفة، لم يجد مسعود أي صعوبة في الإمساك بها.

وفي اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، تصدى مسعود لفرصة أخرى من مصطفى محمد الذي لم ينجح في إيجاد الطريق إلى الشباك طوال الشوط ، ليطلق الحكم صافرته بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل الزمالك ضغطه على المصري، في محاولة منه لتسجيل هدف التقدم بعد أن أضاع فرص عديدة في الشوط الأول.

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وأثمر ضغط الزمالك عن هدف سجله مدافعه محمود علاء في الدقيقة 54، حيث أرسل حازم إمام قائد الفريق كرة عرضية من خلال ضربة ركنية، ليشتتها محمود وادي لاعب المصري بدون تركيز لتصل إلى فرجاني ساسي الذي حولها بضربة رأس إلى علاء ليضعها الأخير في الشباك.

وبعد الهدف المباشرة، كاد المصري أن يسجل هدف تعادل سريع للغاية، بعد أن تلقى لاعب وسط الفريق محمد جابر تمريرة داخل منطقة الجزاء، لكنه سددها ضعيفة لتستقر في يد الحارس محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك.

وفي الدقيقة 65 توغل حسام أشرف لاعب الزمالك داخل منطقة جزاء المصري من الجهة اليسرى، ليسدد كرة من زاوية صعبة، لكنها جاءت أعلى عارضة مرمى مسعود.

وكاد مصطفى محمد أن يسجل الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 70، حينما تلقى كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، ليوجه الكرة بضربة رأس لكن مسعود واصل تألقه وأبعد الخطر عن مرماه.

وفي الدقيقة 78 وجه اسلام أبو سليمة لاعب المصري ضربة رأس باتجاه مرمى الزمالك، لكن أبو جبل نجح في الإمساك بالكرة.

وطالب لاعبو المصري بضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، ليلجأ الحكم إلى تقنية الفيديو المساعد(فار) للتأكد من وجود تدخل على زياد فرج لاعب المصري داخل منطقة الجزاء من فرجاني ساسي، ليقرر عدم احتساب ضربة الجزاء.

وافتقد اليوم الزمالك عدة لاعبين أساسيين، وهم طارق حامد ويوسف أوباما للإصابة، بينما غاب الثنائي المغربي محمد أوناجم وأشرف بن شرقي، عن المباراة نظرا لتأخر وصولهم إلى القاهرة، لظروف الطيران وصعوبة وجود رحلات مباشرة بين مصر والمغرب.

كما غاب عن الزمالك الثنائي محمود عبدالرازق شيكابالا، وإمام عاشور، للإيقاف بينما شارك مصطفى محمد وأحمد سيد “زيزو”، بعد معاناة من عدة إصابات عضلية عقب مواجهة طلائع الجيش، في آخر الوديات التي انتهت بالتعادل بهدف دون رد.

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