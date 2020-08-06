نقدم لكم أهداف مباراة الزمالك والمصري في الدوري المصري، في أهم مباريات اليوم الخميس 6-8-2020 في الجولة الـ 14، بالدوري المصري.
نُقلت مباراة “الزمالك والمصري” على قناة أون تايم سبورت HD، بصوت المعلق “مؤمن حسن”، على ستاد برج العرب بالاسكندرية.
وافتقد الزمالك عدة لاعبين أساسيين، وهم طارق حامد ويوسف أوباما للإصابة، بينما غاب الثنائي المغربي محمد أوناجم وأشرف بن شرقي، عن المباراة نظرا لتأخر وصولهم إلى القاهرة، لظروف الطيران وصعوبة وجود رحلات مباشرة بين مصر والمغرب.
كما غاب الثنائي محمود عبدالرازق شيكابالا، وإمام عاشور، للإيقاف بينما شارك مصطفى محمد وأحمد سيد “زيزو”، بعد معاناة من عدة إصابات عضلية عقب مواجهة طلائع الجيش، في آخر الوديات التي انتهت بالتعادل بهدف دون رد.
وتغلب الزمالك على المصري البورسعيدي بهدف دون مقابل، ويدين الزمالك بالفضل الى مدافعه محمود علاء الذي سجل هدف المباراة الوحيد.
محمود علاء سجل هدف الزمالك الوحيد فى الدقيقة 55، جاء الهدف من ركنية بالجهة اليمنى تولى تنفيذها إسلام جابر والذي ارسلها عالية داخل منطقة الجزاء لترتطم في رأس محمود وادي وتذهب عالية وتسقط على رأس ساسي وتصل إلى محمود علاء الذي روضها وسددها في شباك مسعود.
بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 31 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري، بعدما خاض 17 مباراة، فيما تجمد رصيد المصري عند 20 نقطة في المركز العاشر بعدما خاض نفس العدد من المباريات.
إليكم اهداف المباراة..
هدف التقدم للزمالك “محمود علاء” 1-0
لقطات من المباراة..
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