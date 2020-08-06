بث مباشر | شاهد الزمالك والمصري البورسعيدي لحظة بلحظة “صور”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لحظة بلحظة “صور” لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في أهم مباريات اليوم الخميس 6-8-2020 في الجولة الـ 14، بالدوري المصري.

تُنقل مباراة “الزمالك والمصري” على قناة أون تايم سبورت HD، بصوت المعلق “مؤمن حسن”.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت جرينتش، على ستاد برج العرب.

يستقبل ملعب برج العرب مباراة “الزمالك والمصري” في أولى مباريات الفريقين بعد توقف دام لأكثر من 4 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويتواجد “الزمالك” في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 28 نقطة، بفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الثالث “بيراميدز” الذي لعب مباراتين زائدتين، وبفارق نقطة واحدة عن الخامس “الاتحاد السكندري” الذي لعب مباراة زائدة.

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في المقابل يحتل “المصري البورسعيدي” المركز العاشر برصيد 20 نقطة، بفارق الأهداف عن “الجونة” الذي يقبع في المركز الـ11 بنفس الرصيد، وبفارق نقطتين عن التاسع “الإسماعيلي” الذي لعب مباراتين زائدتين.

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الزمالك 1-0 المصري

????️ملعب برج العرب (الاسكندرية)

????الدوري المصري (الجولة الـ14)

⌚انتهت

بث مباشر صور مباراة الزمالك والمصري

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