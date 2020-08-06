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بث مباشر | شاهد الزمالك والمصري البورسعيدي لحظة بلحظة “صور”

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يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لحظة بلحظة “صور” لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في أهم مباريات اليوم الخميس 6-8-2020 في الجولة الـ 14، بالدوري المصري.

تُنقل مباراة “الزمالك والمصري” على قناة أون تايم سبورت HD، بصوت المعلق “مؤمن حسن”.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت ، 18:00 بتوقيت جرينتش، على ستاد برج العرب.

يستقبل ملعب برج العرب مباراة “الزمالك والمصري” في أولى مباريات الفريقين بعد توقف دام لأكثر من 4 أشهر بسبب انتشار فيروس .

ويتواجد “الزمالك” في المركز الرابع في جدول ترتيب برصيد 28 نقطة، بفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الثالث “بيراميدز” الذي لعب مباراتين زائدتين، وبفارق نقطة واحدة عن الخامس “الاتحاد السكندري” الذي لعب مباراة زائدة.

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في المقابل يحتل “المصري البورسعيدي” المركز العاشر برصيد 20 نقطة، بفارق الأهداف عن “الجونة” الذي يقبع في المركز الـ11 بنفس الرصيد، وبفارق نقطتين عن التاسع “الإسماعيلي” الذي لعب مباراتين زائدتين.

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الزمالك 1-0 المصري

????️ملعب برج العرب (الاسكندرية)

????الدوري المصري (الجولة الـ14)

انتهت

بث مباشر صور مباراة الزمالك والمصري

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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