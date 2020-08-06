نقدم لكم أهداف مباراة روما وإشبيلية في الدوري الأوروبي، ضمن أهم مباريات اليوم الخميس 5-8-2020 في إياب ثمن نهائي (الاقصائي) من الدوري الأوروبي “اليورباليج”.

نُقلت مباراة “روما وإشبيلية” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق الليبي “محمد بركات”، كما نُقلت على قناة بي إن سبورتس 12 الإنجليزية، وقناة بي تي سبورت 3، واقيمت المباراة على ملعب ام اس في ارينا بألمانيا.

وبأقل مجهود اشبيلية الاسباني أقصي روما الايطالي من دور الستة عشر بالدوري الأوروبي “يورباليج” ويبلغ ربع النهائي، بعدما تغلب عليه بهدفين نظيفين.

وجاء هدفا المباراة في الشوط الأول، حيث افتتح سيرخو ريجيلون النتيجة لمصلحة الفريق الأندلسي في الدقيقة 22، قبل أن يضيف النجم المغربي يوسف النصيري الهدف الثاني في الدقيقة 44.

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وسيتقابل اشبيلية، الذي انتصر في مواجهة من مباراة واحدة أقيمت في ألمانيا بعد إلغاء مباراة الذهاب في بداية جائحة فيروس كورونا، مع أولمبياكوس أو ولفرهامبتون واندرارز يوم الثلاثاء.

إليكم أهداف المباراة..

هدف التقدم لاشبيلية “ريجيلون” 1-0

هدف اشبيلية الثاني “يوسف النصيري” 2-0

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